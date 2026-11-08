Масштабний аналіз 40 наборів даних за участю до 2175 людей не виявив очікуваного зв’язку між активністю ділянок мозку, пов’язаних з емоційним контролем, і тим, наскільки успішно люди регулюють емоції. Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, наводить ScienceAlert.

Як перевіряли емоційну регуляцію

Дослідники об’єднали результати 32 наукових груп, які працювали за заздалегідь зареєстрованим стандартизованим планом. У типових експериментах учасники в МРТ-сканері дивилися на неприємні зображення: частину з них вони просто спостерігали, а інші намагалися переосмислити, щоб послабити негативні переживання.

Функціональна МРТ фіксувала зміни насичення крові киснем, пов’язані з активністю мозку. Науковці порівнювали ці показники з тим, наскільки сильне полегшення повідомляли учасники. Також вони проаналізували анкети про частоту використання переосмислення ситуацій у повсякденному житті та зміни активності мигдалеподібного тіла, яке бере участь в емоційних реакціях.

Слабкий зв’язок з реакціями мигдалеподібного тіла

Очікувалося, що люди, які частіше застосовують цю стратегію, матимуть більше полегшення під час завдань і відповідні відмінності в роботі мозку. Однак оцінки з анкет не продемонстрували значущого зв’язку ні зі зниженням дискомфорту, ні зі зменшенням активності мигдалеподібного тіла.

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Учасники, які повідомляли про більше полегшення, справді мали тенденцію до більшого зниження активності мигдалеподібного тіла, але цей зв’язок був дуже слабким. За розрахунками авторів, для 80-відсоткової ймовірності виявити настільки малий зв’язок дослідженню потрібно щонайменше 1105 учасників.

Що означають результати

Жоден із трьох показників не мав очікуваного зв’язку з активністю усталених префронтальних мереж регуляції емоцій. Ці мережі активувалися і під час переживання негативних емоцій, і під час спроб змінити їх через переосмислення.

Автори зазначають, що активація мозкових ділянок, залучених до переосмислення, сама по собі не означає, що така стратегія буде особисто значущою чи емоційно дієвою. Аналіз охоплював неклінічні вибірки дорослих, тому висновки можуть не поширюватися на людей із тяжчими симптомами психічних розладів. Дослідження також не перевіряло, чи покращує психотерапія навички регуляції емоцій.

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