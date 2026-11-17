Науковці з Демократичної Республіки Конго та міжнародні партнери встановили, що ключовим чинником швидкого початкового поширення вірусної хвороби Бундібугіо в Ітурі й сусідніх провінціях був рух людей, а не географія чи чисельність населення. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science.

Перші тижні спалаху

Дослідники поєднали детальні дані про випадки захворювання й тестування з анонімізованими даними мобільного зв’язку про переміщення населення. За їхніми оцінками, від початку травня до 1 червня 2026 року кількість випадків подвоювалася приблизно кожні 10 днів.

Про спалах оголосили 15 травня 2026 року. За три тижні кількість медичних зон із підтвердженими випадками зросла на 12, а медичних територій — на 49. У роботі брали участь понад 50 науковців із більш ніж 25 установ, зокрема Національного інституту біомедичних досліджень ДР Конго, Університету Кіншаси, Africa CDC, ВООЗ, Оксфордського університету та Інституту Пастера.

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Прогнозування поширення

Команда проаналізувала анонімізовані потоки переміщень із Монгбвалу, Бунії та Рвампари. Модель на основі цих даних майже безпомилково передбачила, у яких медичних зонах реєструватимуть випадки хвороби, та перевершила моделі, що спиралися лише на чисельність населення.

Автори дослідження зазначили, що доступні в перші дні після повідомлення про спалах дані про мобільність і час у дорозі можуть допомогти заздалегідь розміщувати засоби епіднагляду, діагностики та медичної допомоги в районах, куди інфекція може поширитися далі.

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