У Японії підтвердили несанкціонований доступ до системи суперкомп’ютера Fugaku, який працює в Кобе. Дані понад 4 тисяч користувачів системи могли бути отримані під час інциденту, повідомляє The Japan Times з посиланням на державний дослідницький інститут Riken.

Які дані могли отримати

За інформацією Riken, потенційно могли бути скомпрометовані імена, електронні адреси, дослідницькі файли та дані для автентифікації, що використовуються для підключення до Fugaku й інших сервісів. Також зловмисники отримали доступ до інформації 375 користувачів суперкомп’ютера Rikyu, призначеного для підтримки наукових досліджень із застосуванням штучного інтелекту.

Оператори Fugaku виявили підозрілий обмін даними 12 листопада та розпочали перевірку. Вони підтвердили несанкціонований доступ, а вранці 14 листопада призупинили роботу суперкомп’ютера й заблокували доступ.

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Розслідування інциденту

Розслідування показало, що в період із 10 до 13 листопада зовнішні зловмисники використали публічно доступну сторінку панелі «Operating Status», щоб незаконно проникнути до внутрішньої мережі системи управління Fugaku. Відтоді цю сторінку зробили недоступною з міркувань безпеки.

У Riken ще не встановили точний спосіб проникнення до системи. Інститут також не повідомляв про випадки витоку інформації, до якої зловмисники отримали доступ. Водночас там підтвердили втручання в роботу частини серверів, зокрема встановлення несанкціонованих програм.

Про інцидент повідомили Міністерству освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії, яке наглядає за Fugaku. Суперкомп’ютер, офіційно запущений у березні 2021 року, розробили Riken і Fujitsu, а експлуатує його Центр обчислювальної науки Riken у Кобе.

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