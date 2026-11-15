Данія перемогла Португалію 4:1 після відходу Роналду — Channel NewsAsia

Збірна Данії 14 листопада розгромила Португалію з рахунком 4:1 у матчі Ліги націй у Бразі. Расмус Гойлунн оформив дубль у першій грі португальської команди після того, як Кріштіану Роналду оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Під час виконання гімну португальські футболісти були у футболках з ім'ям Роналду та номером сім. Уболівальники розгорнули банер із написом «Obrigado, capi7ão» — «Дякуємо, капітане», а також зображеннями футболіста з трофеями чемпіонату Європи та Ліги націй.

Дубль Гойлунна та пенальті Гойб'єрга

Господарі поля переважали у першому таймі, який проходив під сильним дощем, однак пропустили перед перервою. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за гру рукою Рубена Діаша, а капітан данців П'єр-Еміль Гойб'єрг реалізував одинадцятиметровий.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Через п'ять хвилин після відновлення гри Гойлунн подвоїв перевагу гостей ударом з льоту після подачі справа. Ще за сім хвилин він відзначився вдруге, змістившись у центр під час контратаки та пробивши з-за меж штрафного майданчика. На 75-й хвилині Йоакім Андерсен забив головою після подачі Матіаса Єнсена зі штрафного. Бернарду Сілва скоротив відставання португальців уже в компенсований час.

Турнірне становище групи

Після цього туру Португалія залишається лідером групи A4 з 12 очками, Данія має дев'ять, Норвегія — шість, Уельс — три. В іншому матчі групи Норвегія перемогла Уельс 3:1: забили Антоніо Нуса, Андреас Шельдеруп та Ерлінг Голанд, який реалізував пенальті. В останньому турі Португалія зіграє на виїзді з Уельсом, а Данія прийматиме Норвегію, повідомляє Channel NewsAsia.

Читай нас у