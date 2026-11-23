Міністерство освіти Данії планує запропонувати заборону на мобільні телефони та інші приватні пристрої з доступом до інтернету в початкових і молодших середніх школах із 2027–2028 навчального року. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Обмеження для гаджетів і сайтів

Відомство також має намір обмежити через шкільні мережі доступ до соціальних мереж, ігрових платформ і сайтів для покупок. Заходи покликані зменшити відволікання учнів та допомогти їм зосереджуватися під час занять.

Міністр освіти Магнус Гойніке заявив, що діти повинні мати можливість навчатися без постійного відволікання на соцмережі, онлайн-шопінг і ігри. Школи повинні будуть встановити фільтри для блокування сайтів, які не мають освітньої або педагогічної цінності під час уроків. Водночас муніципалітети та окремі навчальні заклади самостійно визначатимуть, які саме ресурси обмежувати.

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Поліція перевіряє повідомлення про вибухівку

Окремо данська поліція розслідує серію електронних листів із погрозами вибухів у кількох школах країни. Правоохоронці заявили, що наразі не вважають ці погрози достовірними, хоча вони спричинили занепокоєння в місцевих школах.

За даними поліції, підстав для евакуації шкіл або запровадження додаткових заходів безпеки немає. Правоохоронці підтримують контакт зі школами та муніципалітетами, яких стосуються погрози, а розслідування триває.

Подібні повідомлення надходили і в інших європейських країнах: минулого тижня в Іспанії після електронних листів із погрозами евакуювали понад десять шкіл, а раніше цього місяця схожі листи стали причиною евакуацій навчальних закладів в Італії.

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