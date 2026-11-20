Данія наказала російському військовому аташе залишити країну протягом семи днів. Водночас уряд припинить видавати громадянам Росії — держави-агресора — візи для поїздок, які не вважаються необхідними.

Сигнал Москві

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що вислання дипломата матиме дипломатичні наслідки та є сильним сигналом Москві. «Ми дуже чітко даємо зрозуміти, що вас викрито», — сказав він, додавши, що Данія продовжить підтримувати Україну.

Як повідомляє Anadolu Agency, Копенгаген також планує скасувати обов’язок приймати судна, пов’язані з Росією, та обговорити візові обмеження з іншими країнами Шенгенської зони. Расмуссен окремо згадав Францію як країну, що видає значну кількість віз російським громадянам.

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Розслідування ймовірної змови

Міністр зазначив, що Данія не висилатиме всіх російських дипломатів, оскільки Копенгагену необхідно зберігати канали комунікації з російською державою.

Оголошення пролунали на тлі розслідування данської влади щодо ймовірної змови, пов’язаної з Росією, з метою вбивства українського репера Kyivstoner. Двох данців підозрюють у тому, що російська розвідка завербувала їх для замаху перед концертом поблизу Копенгагена, запланованим на 25 вересня. Їх затримали незадовго до виступу, який скасували; обидва заперечують підозри.

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