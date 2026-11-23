Данія вислала російського військового аташе після заяви данської Служби безпеки та розвідки PET про зірваний замах на репера Альберта Васильєва, відомого як Kyivstoner. За даними The Independent, данська влада вважає, що замах планували на 25 вересня під час концерту на північ від Копенгагена.

PET заявила, що планування та підготовку замаху ініціювали розвідувальні служби Росії, держави-агресора. Данські правоохоронці висунули двом чоловікам обвинувачення у замаху на вбивство та сприянні діяльності іноземної розвідки в країні. За даними служби, обвинувачені були пов’язані з Loyal to Familia — забороненим угрупованням, яке PET характеризує як таке, що займається тяжкою та насильницькою злочинною діяльністю.

Заява данської розвідки

Генеральний директор PET Расмус Кіффер-Крістенсен заявив, що Васильєв був конкретною ціллю російських спецслужб. За його словами, справа свідчить про готовність і здатність цих служб організувати замах на данській території під час публічного заходу, використовуючи людей із кримінальних угруповань.

Російська Федерація — держава-агресор — через своє посольство в Копенгагені відкинула звинувачення, назвавши їх необґрунтованими. Водночас Данія вислала російського аташе з питань оборони.

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Польща повідомила про попередню спробу

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що це була друга спроба вбивства цієї людини. За його інформацією, першу спробу здійснили в Польщі у серпні 2026 року, а російського громадянина, якого, за даними польської сторони, нібито завербували російські спецслужби, затримали 7 серпня.

13 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про зірваний у Варшаві план убивства громадянина України та США. Тоді він не назвав імені цілі, зазначивши лише, що ця людина була незручною для російської влади.

За інформацією данських медіа, Альберт Васильєв має українське й американське громадянство. ФСБ Росії звинувачувала його у причетності до постачання дронів для ймовірної української атаки на оборонне підприємство в Московській області. Васильєв заперечив ці звинувачення. Його концерти в Європі цього року скасовували з міркувань безпеки.

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