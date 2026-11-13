У Данії дослідники проаналізували 756 636 одноплідних вагітностей і не виявили статистично значущого зв’язку між можливим ненавмисним раннім впливом препаратів GLP-1, призначених для зниження ваги, та передчасними пологами чи іншими ускладненнями, які оцінювали в роботі. Водночас серед жінок, яким семаглутид або ліраглутид призначали для лікування діабету, зафіксували вищі шанси передчасних пологів, повідомляє ScienceDaily.

Дані понад 750 тисяч вагітностей

Автори дослідження з Copenhagen University Hospital Hvidovre використали національні медичні реєстри Данії. Вони охопили пологи, що відбулися з 1 жовтня 2009 року до 31 грудня 2023 року, у 480 231 жінки. Можливим випадковим впливом препаратів вважали випадки, коли жінка викупила семаглутид або ліраглутид за рецептом упродовж восьми тижнів до або після першого дня останньої менструації.

До цієї групи увійшли 529 вагітностей. Дослідники враховували вік пацієнток, індекс маси тіла, куріння, освіту, місце проживання, наявність діабету, а також місяць і рік вагітності. Вони оцінювали передчасні пологи до 37-го тижня, прееклампсію, гестаційний діабет, народження великої для гестаційного віку дитини, мертвонародження та проблеми з плацентою.

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Відмінність за причиною призначення

Після коригування на супутні чинники статистично значущий зв’язок зберігся лише для передчасних пологів у групі жінок, яким препарати призначали для лікування діабету. Скориговані шанси передчасних пологів були на 70% вищими для ліраглутиду та на 84% вищими для семаглутиду, ніж у неекспонованій групі.

Науковці зазначають, що цей зв’язок не доводить, ніби саме препарати спричиняють передчасні пологи: він може бути пов’язаний із діабетом як основним захворюванням. Робота має спостережний характер, а записи про викуплені рецепти не підтверджують фактичного прийому ліків. Автори також наголосили, що результати не є підставою змінювати чинні рекомендації припиняти терапію GLP-1 перед запланованою вагітністю, оскільки безпечність цих препаратів під час вагітності досі не встановлена.

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