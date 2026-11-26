У Данії велике спостережне дослідження виявило дещо вищий ризик підвищеного артеріального тиску у дітей, чиї батьки застосовували антидепресанти приблизно за три місяці до вагітності. Водночас автори не знайшли переконливих доказів, що причиною є саме препарати: зв’язок може пояснюватися психічними розладами батьків, повідомляє News-Medical.

Дані понад 1,3 мільйона дітей

Науковці використали данські медичні реєстри та проаналізували дані 1 365 887 дітей, народжених у країні в 2000–2023 роках. За учасниками спостерігали від народження до 23 років. У 23 572 дітей, або 1,7% вибірки, батько отримав щонайменше один рецепт на антидепресанти в період сперматогенезу — розвитку сперматозоїдів, який охоплює приблизно три місяці до вагітності.

Метаболічними розладами в роботі вважали цукровий діабет 2 типу, артеріальну гіпертензію, підвищений рівень холестерину, надмірну вагу або ожиріння. За середнього періоду спостереження 12 років такі стани діагностували у 18 353 дітей, або 1,3% когорти. Серед дітей, чиї батьки застосовували антидепресанти в період сперматогенезу, зафіксували 364 випадки метаболічних розладів.

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Порівняння з іншими групами

У групі дітей батьків, які застосовували антидепресанти в період сперматогенезу, частота метаболічних розладів становила 1,39 випадку на 1 000 людино-років, тоді як у неекспонованій групі — 1,11. Дещо вищий ризик встановили для артеріальної гіпертензії. Для діабету 2 типу, підвищеного рівня холестерину, надмірної ваги та ожиріння статистично значущого підвищення ризику не виявили.

Щоб врахувати можливий вплив психічного здоров’я батька, дослідники окремо порівняли 4 156 дітей, чиї батьки застосовували антидепресанти лише в період сперматогенезу, з 17 318 дітьми, чиї батьки застосовували препарати лише під час вагітності. За такого зіставлення не виявили підвищеного ризику ані метаболічних розладів загалом, ані окремих станів.

Автори зазначили, що спостережний дизайн дослідження не дає змоги остаточно встановити причинно-наслідковий зв’язок, а період спостереження був обмежений раннім дорослим віком. Водночас вони врахували вік, освіту, психіатричний анамнез, застосування інших ліків і метаболічні захворювання в обох батьків. Дослідження опублікував журнал The BMJ.

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