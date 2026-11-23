Данський гольфіст Расмус Хойгор розділив перше місце перед фінальним раундом гольф-турніру RSM Classic, який через сильні дощі перенесли на понеділок. На полі Seaside у гольф-клубі Sea Island Golf Club він має результат 13 ударів нижче пару разом з американцем Майклом Торбйорнсеном.

П’ять берді без богі

Хойгор пройшов раунд за 65 ударів, або мінус п’ять. Він зробив п’ять берді та не припустився жодного богі. Перед стартом турніру данець посідав 122-ге місце в заліку FedExCup і прагне увійти до топ-100, щоб зберегти повний статус на PGA Tour у наступному сезоні.

Як повідомляє Sky Sports, Макс Грейсерман іде третім, поступаючись лідерам одним ударом. Хойгор зазначив, що в заключний день відчуватиме нервове напруження, але саме заради таких позицій гольфісти й грають.

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Пендж зберігає шанси

Англієць Марко Пендж завершив раунд із результатом мінус два та відстає від лідерів на два удари. Для шансу потрапити до першої сотні FedExCup йому потрібно посісти щонайменше четверте місце. Разом із Пенджем на позначці мінус 11 перебувають Хаотун Лі та Макс Макгріві.

У суботу змагання зірвали сильні дощі, тому фінальний раунд проведуть у понеділок. Попередній турнір PGA Tour — Austin Championship — також затримався через дощ, тож уперше з 2015 року два поспіль змагання туру завершуються в незапланований п’ятий день. Старт фінального раунду запланований на 7:20 за місцевим часом: гравці розпочинатимуть із двох стартових майданчиків групами по троє.

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