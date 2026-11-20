Том Сайкс у Вулвергемптоні переміг Люка Гамфріса з рахунком 10:9 у другому раунді Грендслему з дартсу. Матч завершився в останньому легу, а Гамфріс, другий номер світового рейтингу, припинив виступи на стадії 1/8 фіналу. Для дебютанта Сайкса ця перемога стала найбільшою в кар’єрі.

Матч дійшов до останнього легу

Протягом поєдинку Гамфріс мав проблеми з плечем через защемлений нерв, однак зумів довести гру до вирішального легу. Сайкс, який посідає 72-ге місце у світовому рейтингу, здобув перемогу та вперше вийшов до чвертьфіналу великого турніру.

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Як повідомляє Sky Sports News, після матчу Сайкс сказав, що нервував. Він також зазначив, що вважав гру майже завершеною, коли побачив спробу Гамфріса влучити в требл-18, а у вирішальний момент зосередився на швидкому завершенні підходу.

Друга несподіванка за два дні

Поразка Гамфріса стала другою великою несподіванкою на турнірі за два дні після програшу першого номера світового рейтингу Люка Літтлера Жермену Ваттімені. У п’ятницю в чвертьфіналах Ваттімена зіграє з Кевіном Дутсом, а Гервін Прайс зустрінеться з Ніко Шпрінгером.

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