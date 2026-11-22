Гервін Прайс і Гіан ван Вен вийшли до фіналу турніру Grand Slam of Darts у Вулвергемптоні. Валлієць Прайс у півфіналі переміг Кевіна Дутса з рахунком 16:13, а нідерландець ван Вен обіграв Майкла ван Гервена — 16:11, повідомляє Sky Sports.

Перемога Прайса над Дутсом

Прайс повів 6:4, а потім виграв шість легів поспіль і відірвався до 10:4. Дутс скоротив відставання, взявши п’ять із наступних шести легів, а згодом наблизився до 14:12.

У 27-му лезі Дутс не реалізував дві можливості зробити брейк і скоротити рахунок до 14:13. Натомість Прайс повів 15:12, а згодом завершив матч 12-дартовим легом: він набрав 171 очко, залишив собі 94 та закрив їх у подвійну 20.

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Прайс претендує на четвертий титул Grand Slam of Darts після перемог у 2018, 2019 та 2021 роках. У разі перемоги у фіналі він стане третім номером світового рейтингу, а Люк Гамфріс опуститься на четверту позицію.

Ван Вен здолав ван Гервена

У другому півфіналі ван Вен і ван Гервен на старті грали на рівних, а рахунок був 5:5. Надалі ван Вен скористався проблемами суперника під час спроб закрити леги та перетворив відставання 6:7 на перевагу 10:7.

Серія з чотирьох виграних легів поспіль наблизила ван Вена до фіналу. Зокрема, він закрив один із легів із 124 очок через bullseye. Ван Вен, який тимчасово посідає друге місце у світовому рейтингу, у фіналі боротиметься за перший титул Grand Slam. Вирішальний матч відбудеться в неділю, а трансляція на Sky Sports розпочнеться о 19:30.

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