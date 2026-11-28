Дартсмен Гервін Прайс вибув у першому раунді Players Championship Finals у Майнхеді, поступившись поляку Себастьяну Бялецькому з рахунком 4:6. Як повідомляє Sky Sports News, це була перша перемога Бялецького над валлійцем у кар'єрі.

Поразки сіяних гравців

У стартовому раунді також зазнав поразки другий номер світового рейтингу Ян ван Вен. Нідерландець програв Джеффрі де Граафу з рахунком 4:6. Де Грааф виграв два леги поспіль і здобув перемогу в матчі.

Перший сіяний Вессел Нейман поступився 20-річному Генрі Коутсу, хоча його середній показник становив 110. За даними Sky Sports News, це другий найвищий середній показник в історії Players Championship Finals.

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Учасники другого раунду

Четвертий номер світового рейтингу Люк Гамфріс переміг Дарріла Пілгріма з рахунком 6:3, попри проблеми зі спиною, що повторювалися. З таким самим рахунком Майкл ван Гервен обіграв Коннора Скатта.

До другого раунду також вийшла Бо Грівз, яка здолала колишнього чемпіона Lakeside Крістіана Кіста — 6:3. Її середній показник у матчі становив 89,64. Прайс, ван Вен і Нейман приєдналися до Джеймса Вейда, Гері Андерсона та Роба Кросса: загалом у першому раунді вибули шестеро гравців із топ-25 світового рейтингу.

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