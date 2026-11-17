Великі дата-центри у США можуть скорочувати платежі за електроенергію, різко зменшуючи споживання з мережі протягом кількох годин пікового навантаження на рік. Як повідомляє Channel NewsAsia, ця практика привертає увагу на тлі зростання рахунків за електроенергію для домогосподарств і швидкого розвитку дата-центрів для ШІ.

Економія в пікові години

Цю практику називають згладжуванням пікового споживання. Великі споживачі можуть на короткий час скоротити використання електроенергії або запустити резервні генератори, щоб не брати струм із мережі в періоди найвищого попиту.

За оцінкою енергетичної компанії NRG Energy, великий дата-центр у Техасі може уникнути $33,4 млн витрат на передачу електроенергії, якщо лише одну годину на рік не користуватиметься мережею. Це можливо тому, що частину мережевих витрат розподіляють залежно від обсягів споживання під час пікового навантаження.

Суперечка про розподіл витрат

Критики вважають, що великі компанії мають можливості знижувати свою частку витрат на енергомережу, яких не мають звичайні споживачі. Керівник напряму розвитку ринку Everyday Electric Вілл Бейкер зазначив, що підприємства мають енергетичних менеджерів, детальні дані про споживання та тарифи, які заохочують скорочувати навантаження, тоді як домогосподарства таких інструментів не мають.

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Незалежний монітор PJM Interconnection, найбільшої енергомережі США, підрахував, що стрімке зростання енергоємних дата-центрів уже збільшило витрати енергосистеми на $29,4 млрд. Ці витрати відображаються у платежах енергокомпаній і зрештою передаються споживачам електроенергії.

Правила для нових об’єктів

Коаліція дата-центрів заявила, що скорочення навантаження в періоди обмеженої пропозиції допомагає операторам мереж планувати роботу та зменшує потребу в будівництві нових потужностей і ліній передачі. Водночас Google заперечував проти одного зі сценаріїв регулювання в Техасі, за яким компанія могла б сплатити близько $1,4 млрд за передачу електроенергії протягом 20 років.

Dominion Energy, територія обслуговування якої охоплює Вірджинію, повідомила про створення окремого тарифного класу, що переважно включає дата-центри. Ці правила передбачають, що нові дата-центри укладатимуть 14-річні контракти та здійснюватимуть мінімальні платежі, навіть якщо не використають електроенергію.

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