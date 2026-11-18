Дата-центри в Нідерландах у 2025 році спожили 5% від загального обсягу електроенергії в країні. Це більше, ніж роком раніше, коли їхня частка становила 4,6%.

Споживання зросло на 12%

За даними Anadolu Agency, яка посилається на нідерландського мовника NOS та статистичне відомство CBS, дата-центри торік використали 5664 гігават-години електроенергії. Це на 12% більше порівняно з 2024 роком.

У CBS зазначили, що показник за 2025 рік є попереднім і може бути переглянутий. Статистика охоплює об'єкти, основною діяльністю яких є робота дата-центрів.

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Великі об'єкти споживають понад 90% електроенергії

У Нідерландах працює близько 200 дата-центрів, серед яких приблизно 50 великих об'єктів із річним споживанням щонайменше 10 гігават-годин. На ці великі дата-центри припадає понад 90% електроенергії, що постачається всім дата-центрам країни.

Кількість великих дата-центрів останніми роками суттєво не змінювалася, однак їхнє енергоспоживання продовжувало зростати. У 2024 році Нідерланди посідали друге місце в ЄС за часткою електроенергії, яку споживають дата-центри, після Ірландії з показником понад 21%. У Німеччині ця частка тоді становила 4,2%.

Окремо CBS оцінило споживання сховищ даних, якими керують інші організації, зокрема університети та лікарні. Такі об'єкти, що не входять до основної статистики дата-центрів, використали додатково близько 142 гігават-годин електроенергії у 2025 році.

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