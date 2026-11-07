DataVita змінила план живлення AI-центру в Шотландії — The Guardian

Компанія DataVita змінила план енергопостачання великого дата-центру для штучного інтелекту в Чепелголлі поблизу Ердрі у Шотландії. Тепер комплекс повністю живитиметься від National Grid, хоча раніше компанія заявляла про постачання понад 1 ГВт потужностей відновлюваної енергетики через прямі підключення.

Про перегляд плану повідомляє The Guardian. DataVita заявила, що в майбутньому до дата-центрів можуть підключити сонячні та вітрові електростанції. За словами компанії, постачання з мережі здійснюватиметься за угодою про закупівлю відновлюваної електроенергії.

Попередні обіцянки

Раніше DataVita повідомляла, що проєкт у Ланаркширі отримуватиме 1 ГВт зеленої енергії — це зіставно з потужністю невеликого ядерного реактора або найбільшої британської вітрової електростанції. Після запитань The Guardian компанія зазначала, що така домовленість залежить від укладення комерційних угод, процедур планування, підключення до мережі та погоджень.

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Проєкт передбачає створення в Ланаркширі зони розвитку ШІ, або AI growth zone, та будівництво дата-центру потужністю 500 МВт. DataVita заявляла, що він має створити 3 400 робочих місць. Компанія також отримує державні гарантії на 202 млн фунтів від Національного фонду добробуту Великої Британії.

Позиція компанії та реакція екологів

У DataVita наполягають, що їхня прихильність до відновлюваної енергетики не змінилася, і заперечують, що раніше неправильно представляли свої наміри щодо постачання енергії на об’єкт.

Директорка Единбурзької благодійної організації Action to Protect Rural Scotland Кет Джонс назвала зміну підходу показовою для перебільшених заяв розробників дата-центрів у Шотландії. За її словами, великі AI-дата-центри не можуть працювати лише на відновлюваній енергії та потребують надійного живлення від загальної електромережі.

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