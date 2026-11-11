David Jones закриє 19 магазинів в Австралії та Новій Зеландії — The Guardian

Мережа універмагів David Jones закриє 19 із 38 магазинів в Австралії та Новій Зеландії в межах термінової реструктуризації. Компанія, яка має понад 6 тисяч працівників, минулого тижня перейшла під зовнішнє управління після років значних збитків.

Консультації з працівниками

Керуючі FTI Consulting розпочали негайні консультації з усіма працівниками 19 магазинів, визначених для закриття. Наразі ці торговельні точки продовжать роботу, однак у FTI очікують, що вони припинять діяльність до кінця року. Про це повідомляє The Guardian.

FTI Consulting здійснює щоденне управління операціями David Jones, тоді як адміністратори McGrathNicol шукають покупця або нове фінансування для мережі.

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Які магазини припинять роботу

Серед магазинів, що мають закритися, — точки в Carousel, Garden City і Hay Street Mall у Західній Австралії, Glen Waverley, Highpoint і Malvern Central у штаті Вікторія, а також Hornsby, Macarthur Square, Macquarie Centre, Parramatta, Warringah Mall та Wollongong Central у Новому Південному Уельсі. До переліку також увійшли Marion і West Lakes у Південній Австралії, Woden в Австралійській столичній території, Robina Town Centre і Sunshine Plaza у Квінсленді та Newmarket у Новій Зеландії.

Адміністратори повідомили, що перевіряли фінанси мережі ще за кілька місяців до переходу під зовнішнє управління. Деяким невеликим постачальникам David Jones заборгувала кошти за товар, поставлений ще у квітні. Власник мережі Anchorage Capital, за даними видання, може подати пропозицію про повторне придбання 188-річної компанії.

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