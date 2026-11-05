Dcoop і Acesur планують придбати Deoleo — CNBC

В Іспанії акції Deoleo, найбільшої у світі компанії з виробництва оливкової олії, впали на 17,8% після того, як її іспанські конкуренти Dcoop та Acesur оголосили про плани придбати компанію. Кожна з двох фірм має отримати по 50% у Deoleo, повідомляє CNBC.

Падіння акцій після оголошення

На момент останніх торгів акції Deoleo коштували 0,348 євро. Попри різке зниження в день оголошення, від початку року цінні папери компанії зросли приблизно на 55%. CNBC пов’язує це, зокрема, з помірнішими цінами на оливкову олію, що сприяло продажам Deoleo у США.

Dcoop заявила, що угода має на меті збільшити споживання оливкової олії у світі та допомогти фермерам створювати вартість у ланцюгу постачання. CNBC звернулося до Deoleo по коментар, однак на час публікації відповіді не отримало.

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Боротьба за Deoleo

Перед оголошенням угоди Deoleo перебувала в центрі боротьби за поглинання між Dcoop і міжнародними компаніями, зокрема з Італії, Франції та Австралії. У серпні акції Deoleo додали понад 20% після появи інформації про цю боротьбу. Раніше повідомлялося, що Dcoop пропонувала за Deoleo 470 млн євро, або близько 545 млн доларів.

Іспанія є одним із провідних світових виробників оливкової олії та слугує орієнтиром для глобальних цін на цей товар. В останні роки пропозиція і ціни на оливкову олію істотно коливалися через зміну клімату, дефіцит води, шкідників, хвороби рослин і слабкі врожаї. Генеральний директор Deoleo Крістобаль Вальдес у липні заявив CNBC, що після складного періоду 2022–2024 років ціни стабілізуються завдяки сприятливішим опадам.

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