DDHQ прогнозує перемогу Джессіки Кіллін у 5 окрузі Колорадо — The Hill

У США демократка Джессіка Кіллін, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає чинного члена Палати представників від Республіканської партії Джеффа Кренка у 5-му виборчому окрузі штату Колорадо. Округ охоплює район міста Колорадо-Спрінгс.

Перший успіх демократів в окрузі

Як повідомляє The Hill, у разі підтвердження прогнозу Кіллін стане першою демократкою, обраною в окрузі від часу його створення у 1973 році. На президентських виборах 2024 року Дональд Трамп переміг тут із перевагою приблизно дев’ять відсоткових пунктів.

Наприкінці кампанії боротьба за мандат стала конкурентнішою. У вересні Cook Political Report змінив оцінку перегонів із «ймовірно республіканський» на «схиляється до республіканців», хоча передвиборчий прогноз DDHQ усе ще передбачав перевагу Республіканської партії приблизно у сім пунктів.

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Теми кампанії

Кіллін — ветеранка армії США, яка раніше працювала керівницею апарату колишнього другого джентльмена Дага Емхоффа. Її кампанія була зосереджена на вартості життя, охороні здоров’я та потребах військових родин.

Вона також критикувала рішення адміністрації Трампа перенести штаб-квартиру Космічного командування США з Колорадо-Спрінгс до Алабами. The Hill зазначає, що Кіллін скористалася невдоволенням виборців зростанням цін на бензин на тлі війни з Іраном та економічною політикою президента Трампа.

Кренк, колишній ведучий консервативного радіо та керівник Americans for Prosperity, уперше був обраний до Палати представників у 2024 році після відставки багаторічного конгресмена Дага Лемборна. Під час першого терміну він переважно підтримував законодавчий порядок денний Трампа, зокрема One Big Beautiful Bill Act.

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