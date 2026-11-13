DDHQ прогнозує перемогу Еріка Джонса над конгресменом Томпсоном — The Hill

У США демократ Ерік Джонс, за прогнозом Decision Desk HQ (DDHQ), переможе чинного конгресмена-демократа Майка Томпсона на виборах у 4-му окрузі Каліфорнії. Як повідомляє The Hill, перегони залишалися без прогнозу переможця з дня голосування, однак у четвер DDHQ віддало перемогу Джонсу. На той момент він випереджав Томпсона більш як на 4 відсоткові пункти.

Прогнозована поразка Томпсона

Якщо прогноз DDHQ підтвердиться, Томпсон стане єдиним демократом у Палаті представників США, який програв загальні вибори цього циклу. Республіканці перебрали під контроль три місця, які раніше утримували демократи, однак усі вони були вакантними. Два з цих трьох переходів пов’язані з перерозподілом виборчих округів у середині каденції.

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Кампанія Джонса

35-річний Джонс — бізнесмен, який раніше не балотувався на виборні посади. У кампанії він наголошував на боротьбі з корупцією та зниженні витрат, а також розповідав, що виріс у бідності й вступив до Єльського університету завдяки стипендії. Томпсону 75 років, він обіймав посаду конгресмена протягом 14 каденцій.

У Каліфорнії діє система праймеріз, за якої до загальних виборів виходять два кандидати з найбільшою кількістю голосів незалежно від партійної належності. У 4-му окрузі, розташованому в районі Напи на півночі штату, змагалися два демократи. Перед проміжними виборами межі округу змінили в межах підтриманого виборцями плану у відповідь на перерозподіл округів у Техасі: округ став менш демократичним, хоча й надалі вважається надійним для цієї партії.

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