DDHQ прогнозує переобрання конгресвумен Салазар у Флориді — The Hill

Decision Desk HQ прогнозує переобрання республіканки Марії Ельвіри Салазар до Палати представників США від 27-го виборчого округу Флориди. За даними The Hill, після підрахунку понад 95% голосів у США вона мала близько 50,2%, тоді як її суперник від Демократичної партії Елліотт Родрігес — 49,8%.

Критика імміграційної політики

У вересні Салазар оприлюднила відео з критикою реалізації президентом Дональдом Трампом його імміграційної політики. Вона заявила, що президент зайшов надто далеко, а виборці Трампа латиноамериканського походження почувалися зрадженими.

Водночас конгресвумен зазначала, що не підтримує амністію для мігрантів без легального статусу, але виступає за гідне життя для них у США. Того ж місяця Трамп заявив, що продовжує підтримувати Салазар попри її відео. Він сказав, що вона не має дуже сильної позиції щодо безпеки кордону, однак підтвердив підтримку республіканки з Флориди.

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Перегони в Південній Флориді

На початку вересня опитування, профінансовані демократами, вказували на щільну боротьбу в окрузі Південної Флориди. Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс приїздив до округу, щоб агітувати за Родрігеса.

Серед тем, зазначених на сайті виборчої кампанії Салазар, — малий бізнес і економіка, охорона здоров’я, громадська безпека та боротьба із соціалізмом. Салазар виросла в Маямі в родині батьків, які втекли з Куби після приходу до влади Фіделя Кастро.

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