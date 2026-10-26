Де Кок заявив, що його майже не опитували про вище командування апартеїду — Daily Maverick

У ПАР колишній командир поліцейського підрозділу Влакплаас Юджин де Кок на слуханнях комісії Хампепе заявив, що представники прокуратури майже не намагалися опитати його про людей, які стояли вище в ланцюгу командування часів апартеїду. Про це повідомляє Daily Maverick.

77-річний де Кок заявив, що міг пояснити структуру командування, порядок передавання наказів, відбір цілей та взаємодію Влакплаас з іншими силовими й розвідувальними структурами. За його словами, переслідування генералів, яким він підпорядковувався, могло б виявити тих, хто віддавав накази. Він також стверджував, що серед причетних до насильницького впровадження ідеології апартеїду лише він відбував покарання у в’язниці ПАР.

Заяви про відсутність опитувань

У 18-сторінковій заяві де Кок назвав себе ключовою оперативною фігурою Влакплаас — ферми поблизу Преторії, де розташовувався секретний штаб підрозділу C1, також відомого як C10, поліції безпеки. За його словами, підрозділ, який публічно позиціонували як структуру для «реабілітації» колишніх учасників визвольного руху, фактично діяв як ескадрон смерті та був причетний до позасудових убивств, викрадень, допитів і вибухів.

Де Кок заявив, що після вироку 1996 року адвокат Антон Акерман пообіцяв використати його свідчення, щоб просунутися вгору ланцюгом командування. Водночас, за твердженням колишнього командира Влакплаас, ані Акерман, ані генеральний прокурор Ян д’Олівейра майже не намагалися опитати його про злочини епохи апартеїду.

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Де Кока затримали у 1994 році та висунули 89 обвинувачень, зокрема за шістьма епізодами вбивств, змовою з метою вбивства, замахом на вбивство, нападом і викраденням людей. У 1996 році суддя Віллем ван дер Мерве засудив його до двох довічних термінів та 212 років ув’язнення, які мали відбуватися одночасно.

Керівництво та політики

Де Кок перелічив посадовців поліції та служб безпеки, які, за його словами, входили до командного ланцюга Влакплаас, зокрема бригадира Віллема Схуна, генерала Йоганна Кутзе, генерал-майора «Краппіса» Енгельбрехта та генерал-майора Ніка ван Ренсбурга. Він також заявив, що політичне керівництво знало про санкціоновані державою операції й було до них причетне.

Зокрема, де Кок стверджував, що міністр законності й порядку Луї ле Гранж схвалив підрив офісів Африканського національного конгресу в Лондоні, а колишній міністр Адріан Влок неодноразово відвідував Влакплаас. За словами де Кока, Схун повідомив йому, що наказ підірвати будівлю Cosatu House надійшов «згори», маючи на увазі тодішнього президента Пітера Віллема Боту.

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