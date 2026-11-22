У Чехії дефіцит державного бюджету за першу половину 2026 року становив майже 184 млрд чеських крон. Це був найбільший піврічний дефіцит державного бюджету країни з 2023 року.

Видатки випередили доходи

Фінансове становище держави погіршилося, хоча чеська економіка в першій половині року зростала. Як повідомляє Radio Prague International, це випливає зі звіту Вищого контрольного органу Чехії про виконання державного бюджету за пів року, який цитує Чеське інформаційне агентство.

За даними контрольного органу, бюджетні видатки зростали швидше, ніж доходи. Це стало основним чинником погіршення фінансового становища держави за звітний період.

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Зростання ВВП перевищило середній рівень ЄС

Валовий внутрішній продукт Чехії зростав швидше за середній показник у Європейському Союзі. Низький рівень безробіття також підтримував зростання заробітних плат і споживання, зазначив Вищий контрольний орган Чехії.

Водночас позитивні макроекономічні показники не запобігли збільшенню бюджетного дефіциту. Звіт охоплює виконання державного бюджету в першій половині 2026 року.

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