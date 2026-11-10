Дефіцит торгівлі Румунії у третьому кварталі зріс на 15,4% — Romania Insider

У Румунії дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у третьому кварталі становив 9,06 млрд євро, що на 15,4% більше проти аналогічного періоду попереднього року. Про це з посиланням на дані Національного інституту статистики INS повідомляє Romania Insider.

Зміна динаміки за дев’ять місяців

Зростання показника у третьому кварталі змінило тенденцію першого півріччя, коли торговельний дефіцит скоротився на 1,9% у річному вимірі. За підсумками дев’яти місяців дефіцит розширився на 3,6% і досяг 25,5 млрд євро.

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Співвідношення до ВВП

Розрахований за ковзний чотириквартальний період торговельний дефіцит становив 8,7% ВВП — на рівні показника річної давності. У виданні зазначають, що фіскальна консолідація та слабше приватне споживання домогосподарств зазвичай мали б сприяти звуженню дефіциту. Водночас значні витрати на проєкти, що фінансуються ЄС у межах Механізму відновлення та стійкості, а також дорожчий імпорт енергії могли вплинути у протилежному напрямку.

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