Дефіцит торгівлі товарами США у жовтні зріс на 10,7% проти вересня — до 149,5 млрд доларів. Показник перевищив ринкові очікування на рівні 135,9 млрд доларів, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на попередні дані Бюро перепису населення США.

Імпорт зростав швидше за експорт

Порівняно з вереснем дефіцит збільшився на 14,4 млрд доларів — із 135,1 млрд доларів. Імпорт товарів зріс на 6,1%, або на 21,1 млрд доларів, до 365,3 млрд доларів. Експорт збільшився на 3,2%, або на 6,7 млрд доларів, до 215,8 млрд доларів.

Найбільше в імпорті зросли поставки капітальних товарів — на 8,5%, або на 13,4 млрд доларів, до 171,4 млрд доларів. Імпорт промислових матеріалів і сировини підвищився на 6% — до 62,7 млрд доларів, а автомобілів і пов’язаних товарів — на 4,1%, до 35,7 млрд доларів.

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Зміни в експорті та запасах

Найбільший приріст експорту зафіксували у категорії промислових матеріалів і сировини: на 4,9%, або на 3,7 млрд доларів, до 80,5 млрд доларів. Експорт капітальних товарів зріс на 3,4% — до 75,8 млрд доларів. Водночас поставки харчових продуктів, кормів і напоїв скоротилися на 7,9% — до 14,7 млрд доларів.

У річному вимірі дефіцит торгівлі товарами більш ніж удвічі перевищив рівень жовтня 2025 року, коли становив 61,4 млрд доларів. Імпорт зріс на 42,4%, зокрема імпорт капітальних товарів — на 80%, тоді як експорт додав 10,6%.

Оптові товарні запаси у жовтні збільшилися на 0,9% проти вересня — до 1,02 трлн доларів, а роздрібні — на 0,8%, до 893,2 млрд доларів. У річному вимірі оптові запаси зросли на 8,5%, роздрібні — на 5,1%.

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