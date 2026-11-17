Англійський півзахисник Деклан Райс погодив новий п’ятирічний контракт з «Арсеналом», розрахований до 2031 року. Як повідомляє The Guardian, угода передбачає істотне підвищення зарплати — приблизно до 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Райс має зрівнятися з Букайо Сака за статусом найбільш високооплачуваного гравця клубу.

Нові умови для Райса

Представники 27-річного футболіста протягом кількох місяців вели переговори щодо продовження чинної угоди. Райс перейшов до «Арсеналу» з «Вест Гема» в липні 2023 року за рекордні для клубу 105 млн фунтів.

Попередній контракт півзахисника діяв до 2028 року та, за даними видання, оцінювався приблизно у 250 тисяч фунтів на тиждень. «Арсенал» також мав опцію продовжити цю угоду ще на 12 місяців.

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У травні Райс був одним із ключових гравців команди Мікеля Артети, коли «Арсенал» здобув чемпіонство після 22-річної перерви. Водночас другу половину сезону півзахиснику ускладнили травми спини та підколінного сухожилля. Минулого тижня він назвав свій виступ на чемпіонаті світу «посереднім», а в матчі проти Іспанії провів 82-й поєдинок за збірну Англії.

Продовження контракту Тімбера

«Арсенал» також погодив продовження контракту із захисником Юррієном Тімбером, чия чинна угода спливає у 2028 році. Нідерландець, який приєднався до клубу з «Аякса» у 2023 році, нещодавно відновився після травми паху, через яку пропустив чемпіонат світу.

Минулого місяця новий чотирирічний контракт підписав і головний тренер Мікель Артета. За даними The Guardian, клуб також веде переговори щодо нових угод із Давідом Раєю та П’єро Інкап’є. Капітан команди Мартін Едегор, чий контракт має залишатися чинним ще 18 місяців, заявив, що переговори про його продовження ще не починалися.

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