У США фінансова декларація президента Дональда Трампа за вересень містить 751 операцію з купівлі та продажу активів на загальну суму від $40,9 млн до $148,1 млн. Рахунки Трампа, зокрема, купували акції Nvidia і Palantir, а також акції та боргові папери SpaceX, повідомляє CNBC.

За підрахунками CNBC, мінімальна сума покупок становила $29,2 млн, а продажів — $11,7 млн. У декларації суми операцій зазначено діапазонами, тому точний обсяг активів і вартість володінь невідомі. У Білому домі заявили, що президент і його родина не впливають на операції, адже портфелем незалежно керують фінансові менеджери. Джерело також зазначає, що доказів того, що Трамп наказував здійснювати ці операції або що менеджери заздалегідь знали про урядові рішення, немає.

Операції з Palantir і SpaceX

2 вересня рахунки Трампа придбали акції Palantir на суму від $15 001 до $50 000, а 9 вересня — ще на $1 001–15 000. Через тиждень Міністерство житлового будівництва та міського розвитку США уклало з компанією контракт із початковими зобов’язаннями на $10,4 млн для нагляду за грантами та виявлення шахрайства за допомогою штучного інтелекту. 29 вересня Міністерство внутрішньої безпеки США уклало з Palantir контракт на програмне забезпечення вартістю $32,1 млн.

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1 вересня рахунки Трампа купили боргові папери SpaceX із дохідністю 5,35% на $100 001–250 000, а 9 вересня — акції компанії на $1 001–15 000. 18 вересня NASA оголосило про розширення контракту зі SpaceX на $946 млн: угода передбачає три додаткові місії астронавтів до Міжнародної космічної станції, а її загальна вартість зросла до $5,92 млрд. Через шість днів рахунки придбали ще акції SpaceX на $15 001–50 000.

Інвестиції в Nvidia та інші компанії

За вересень у декларації зафіксовано чотири покупки акцій Nvidia на загальну суму від $152 004 до $380 000. Дві операції 2 вересня разом могли сягати $350 000. 24 вересня рахунки також продали акції Nvidia на $1 001–15 000. Від повернення Трампа до влади у 2025 році його рахунки здійснили щонайменше 108 операцій з Nvidia на суму від $27,2 млн до $97,9 млн.

Найбільшою операцією вересня стала купівля 23 числа паїв Vanguard Dividend Appreciation ETF на $5–25 млн. Того ж дня рахунки продали акції Comcast, McDonald’s, Home Depot і Fidelity National Information Services на $1–5 млн у кожній компанії. Також у вересні вони придбали акції Tesla на $117 004–330 000, а також менші пакети акцій CoreWeave, Intel, Microsoft і Apple.

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