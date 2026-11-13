Делі очолив рейтинг найбільш забруднених великих міст світу — Dawn

У столиці Індії Делі 13 листопада зафіксували небезпечне забруднення повітря: місто випередило пакистанський Лахор у рейтингу найбільш забруднених великих міст світу. Над мегаполісом із населенням близько 20 мільйонів людей стояв смог, який погіршив видимість.

За даними Dawn, швейцарська група моніторингу якості повітря IQAir раніше зафіксувала в Делі індекс якості повітря AQI на рівні 334 і віднесла його до небезпечної категорії. Індійська Центральна рада з контролю забруднення довкілля повідомила про вищий показник — 403, класифікувавши якість повітря як severe. Різницю пояснюють відмінними шкалами та методиками розрахунку індексу.

Показники Делі та Лахора

Станом на 11:00 за пакистанським часом погодинний показник AQI у Делі знизився до 208. Тоді Лахор посідав сьоме місце у світовому рейтингу найбільш забруднених великих міст із показником 155.

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Забруднення повітря є сезонною проблемою для багатьох районів півночі Індії та Пакистану. Узимку холодне важке повітря утримує біля землі викиди транспорту, будівельний пил і дим від спалювання сільськогосподарських решток.

Ситуація в Лахорі

Поліпшення показників у Лахорі сталося після кількох днів, коли місто очолювало рейтинг. За звітом Pakistan Air Quality Initiative, раніше цього тижня середня концентрація дрібнодисперсних часток PM2.5 у Лахорі була у вісім разів вищою за рекомендаційне значення Всесвітньої організації охорони здоров’я. У період, охоплений звітом, вона становила 126 мікрограмів на кубічний метр і була на 11% нижчою, ніж за відповідний період 2025 року.

Усі 40 днів, за які були придатні дані, показник перевищував 24-годинні національні екологічні нормативи Пакистану. Супутникові прилади виявили в пакистанській провінції Пенджаб 18 825 пожеж, із яких 89% класифікували як імовірне спалювання рослинних решток. Водночас автори звіту наголосили, що не встановлювали точного внеску такого спалювання у міське забруднення, оскільки накопиченню шкідливих речовин також сприяли застійні погодні умови та слабке розсіювання в атмосфері.

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