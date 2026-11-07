Делі очолив рейтинг найзабрудненіших великих міст світу — TimesLIVE

Делі, столиця Індії, у суботу вранці очолив онлайн-рейтинг швейцарської групи IQAir серед найбільш забруднених великих міст світу. Це сталося за день до Дівалі — індуїстського фестивалю вогнів, під час якого масове використання феєрверків зазвичай ще більше погіршує якість повітря.

Показники IQAir та індійського регулятора

Станом на 10:35 за місцевим часом індекс якості повітря США, який наводить IQAir, у Делі становив 581. Це більш ніж удвічі перевищувало показник Лахора в сусідньому Пакистані, де індекс дорівнював 285.

Водночас дані IQAir не можна прямо порівнювати з офіційним індійським індексом, оскільки вони базуються на іншій шкалі та методології. Центральна рада з контролю за забрудненням Індії о 10:00 оцінила індекс якості повітря в Делі у 363 пункти, що відповідає категорії «дуже погано», повідомляє TimesLIVE.

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Обмеження напередодні Дівалі

Напередодні фестивалю влада Індії наказала школам у Делі та навколишніх районах запропонувати дистанційне навчання. Людям також рекомендували працювати з дому.

Місцеві медіа, посилаючись на офіційні дані, повідомили, що повітря в Делі у п’ятницю було найгіршим напередодні Дівалі за вісім років. Забруднення є щорічною проблемою для багатьох районів півночі Індії з початком зими: холодне й важке повітря утримує викиди транспорту, будівельний пил і дим від спалювання сільськогосподарських решток.

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