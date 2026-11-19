Кандидат від Демократичної партії Джеймі Девіс програв вибори до Сенату США в Луїзіані республіканці Джулії Летлоу, набравши 49,1% голосів проти 50,9%, повідомляє The Guardian. Різниця становила близько 25 тисяч голосів за приблизно 1,5 млн поданих голосів.

Боротьба за місце в Сенаті

Після перемоги Мері Пелтоли на Алясці демократи офіційно здобули 56 місць у Сенаті за підсумками проміжних виборів. Перемога Девіса могла б збільшити їхню кількість до 57.

Луїзіана не обирала демократа до Сенату з 2008 року. Девіс заявив, що близька поразка його засмутила, і додав, що частина жителів штату, на його думку, досі не усвідомлює, наскільки малою була різниця між кандидатами.

Витрати та явка

За даними видання, Летлоу залучила й витратила майже вдвічі більше коштів, ніж Девіс. Загальні витрати, враховані у перегонах на той момент, становили близько 13 млн доларів. Девіс витратив приблизно 0,82 долара на одного жителя штату, тоді як Летлоу — 1,44 долара.

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Явка в Луїзіані у листопаді була на вісім відсоткових пунктів вищою, ніж чотири роки тому. Девіс вважав, що відкритий характер перегонів за сенатське місце, конфлікт між сенатором-республіканцем Біллом Кессіді та Дональдом Трампом, а також судові й виборчі процеси щодо перерозподілу округів мали привернути більше уваги донорів і політичних штабів.

Девіс також заявив, що його кампанії зашкодила реклама наприкінці перегонів. У ній за допомогою штучного інтелекту показали кандидата, а диктор, за твердженням Девіса, неправдиво описував його позиції щодо абортів, права на зброю, злочинності та імміграції. Він сказав, що не мав достатньо коштів, аби відповісти на цю рекламу.

Девіс вирощує кукурудзу, сою, сорго та бавовну на півночі Луїзіани й назвав себе поміркованим демократом із сільської місцевості штату.

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