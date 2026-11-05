Демократ Метт Данлап визнав поразку на виборах у штаті Мен — The Hill
У штаті Мен демократ Метт Данлап визнав поразку у відкритій боротьбі за місце в Палаті представників США від 2-го виборчого округу. Він балотувався на місце демократа Джареда Голдена, який завершує роботу в Конгресі.
Заява кандидата
Данлап заявив, що його команда сподівалася на інший результат і розчарована підсумком виборів. Він привітав Пола ЛеПейджа, побажав йому успіхів, а також подякував волонтерам своєї виборчої кампанії.
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Як повідомляє The Hill, про заяву Данлапа стало відомо зі скриншота пресрелізу, який у соцмережі X опублікував репортер Midcoast Villager. Видання також зазначило, що звернулося до виборчого штабу Данлапа по коментар.
Рейтингове голосування
Офіс державного секретаря штату Мен повідомив, що вибори в 2-му окрузі перейшли до підрахунку за системою рейтингового голосування. Заява Данлапа пролунала приблизно в той самий час, коли було оголошено про застосування цієї процедури.