Демократ Метт Данлап визнав поразку на виборах у штаті Мен — The Hill

У штаті Мен демократ Метт Данлап визнав поразку у відкритій боротьбі за місце в Палаті представників США від 2-го виборчого округу. Він балотувався на місце демократа Джареда Голдена, який завершує роботу в Конгресі.

Заява кандидата

Данлап заявив, що його команда сподівалася на інший результат і розчарована підсумком виборів. Він привітав Пола ЛеПейджа, побажав йому успіхів, а також подякував волонтерам своєї виборчої кампанії.

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Як повідомляє The Hill, про заяву Данлапа стало відомо зі скриншота пресрелізу, який у соцмережі X опублікував репортер Midcoast Villager. Видання також зазначило, що звернулося до виборчого штабу Данлапа по коментар.

Рейтингове голосування

Офіс державного секретаря штату Мен повідомив, що вибори в 2-му окрузі перейшли до підрахунку за системою рейтингового голосування. Заява Данлапа пролунала приблизно в той самий час, коли було оголошено про застосування цієї процедури.

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