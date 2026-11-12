Демократ Скотт Колом переміг на виборах до Сенату в Міссісіпі — BBC News

Демократ Скотт Колом переміг на виборах до Сенату США у штаті Міссісіпі, випередивши чинну сенаторку-республіканку Сінді Гайд-Сміт. Як повідомляє BBC News, розрив між кандидатами становив лише кілька тисяч голосів.

Підрахунок тривав понад тиждень

Перегони не могли оголосити завершеними понад тиждень після дня виборів через мінімальну різницю між кандидатами. Місцеві посадовці підраховували всі бюлетені, що надійшли до встановленого терміну.

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Перемога Колома стала несподіваним успіхом для Демократичної партії у штаті, який десятиліттями обирав республіканців. Він став першим демократом, обраним сенатором у Міссісіпі з 1982 року.

Історичний результат

Колом також став першим темношкірим уродженцем Міссісіпі, обраним до Сенату США, за понад 140 років. Його суперниця Сінді Гайд-Сміт на момент виборів була чинною сенаторкою.

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