Демократи Конгресу США розслідують дозвіл на продаж чипів Nvidia H200 Китаю — The Hill

У США провідні демократи з комітетів Сенату та Палати представників із питань торгівлі почали розслідування рішення адміністрації президента Дональда Трампа дозволити Nvidia продавати китайським компаніям ШІ-чипи H200. Сенатор Рон Вайден і конгресмен Річард Ніл також попросили Міністерство торгівлі зберегти всі документи, пов’язані з цим рішенням, повідомляє The Hill.

Розслідування щодо H200

У листі до міністра торгівлі Говарда Лутніка законодавці заявили, що перевіряють схему схвалення експорту ШІ-чипів Nvidia китайським компаніям і запровадження відрахувань від таких поставок. Наприкінці минулого року Трамп дозволив Nvidia продавати Китаю потужніші чипи H200 з 25-відсотковим відрахуванням від доходів від цих продажів.

Раніше адміністрація обмежила продаж Китаю чипів H20, проте минулого літа дозволила Nvidia постачати їх із 15-відсотковим відрахуванням виручки. Вайден і Ніл поставили під сумнів використання розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року для схвалення продажу H200.

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Зауваження законодавців

На думку демократів, розділ 232 призначений для дій щодо імпорту, який президент визнає загрозою національній безпеці. Законодавці заявили, що застосування цього механізму для експорту чипів може суперечити його призначенню та становити ризик для безпеки США.

Вайден і Ніл також послалися на публікації The New York Times, за якими Міністерство торгівлі схвалило десятки китайських компаній для отримання H200, а деякі з них мають зв’язки з фірмами, що перебувають під санкціями через ризики для національної безпеки. Окремо законодавці звернули увагу на повідомлення про призупинення відомством перевірки компанії Megaspeed щодо можливого сприяння контрабанді передових чипів Nvidia до Китаю всупереч експортному контролю. За даними The Hill, Міністерство торгівлі та Міністерство юстиції США не підтвердили передачу цієї перевірки іншому відомству, а Міністерство юстиції відмовилося від коментарів.

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