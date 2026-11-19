У США Демократична партія після початку роботи нового Конгресу матиме 56 місць у Сенаті — найбільшу більшість для будь-якої партії за майже два десятиліття. Остаточний результат підтвердився після завершення підрахунку голосів на Алясці, де демократка Мері Пелтола перемогла чинного республіканця Дена Саллівана.

Салліван став дев’ятим республіканцем, який втратив місце в Сенаті на цих проміжних виборах. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, який претендує на посаду лідера більшості, заявив, що партія має виправдати довіру виборців. Про це повідомляє The Guardian.

Плани демократів

Шумер і Гакім Джеффріс, якого демократи висунули на посаду спікера Палати представників після здобуття там більшості, заявляли про намір активно займатися законодавством і розслідуваннями. Шумер звинуватив адміністрацію президента Дональда Трампа в корупції та хаосі, а також назвав серед пріоритетів зниження витрат для американців.

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Керівництво партії сигналізувало, що планує зосередитися на питаннях, щодо яких у демократів є консенсус. Серед них — відновлення субсидій для медичних планів за законом Affordable Care Act та спроба домогтися скасування тарифів, запроваджених Трампом.

Обмеження більшості

Водночас 56 місць не дадуть демократам змоги самостійно подолати президентське вето: для цього необхідна підтримка двох третин членів обох палат Конгресу. Також такої більшості недостатньо, щоб подолати філібастер у Сенаті без частини голосів республіканців.

Перед початком роботи 120-го Конгресу 3 січня демократи мають визначитися з керівництвом своєї фракції. Сенатор від Меріленду Кріс Ван Голлен оголосив, що кине виклик Шумеру в боротьбі за посаду лідера більшості; закрите голосування фракції заплановане на 1 грудня. Серед питань, які можуть посилити внутрішні розбіжності, видання називає допомогу Ізраїлю.

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