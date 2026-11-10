Демократи можуть отримати повний контроль у 24 штатах США — The Hill

Після проміжних виборів демократи, за очікуваннями, з січня 2027 року матимуть повний контроль над законодавчими органами 24 штатів США. Партія здобула контроль над 12 окремими палатами законодавчих органів штатів, повідомляє The Hill.

Республіканці контролюватимуть обидві палати у 22 штатах — проти 28 до виборів. У Північній Кароліні та Техасі законодавчі органи будуть розділеними: демократи отримали контроль лише над нижніми палатами. Остаточний розподіл контролю в Джорджії та на Алясці залежить від підсумкових результатів виборів. У Джорджії очікують розділеного законодавчого органу, тоді як на Алясці діє двопартійна коаліція.

Шість штатів зі зміною контролю

Повний контроль демократів очікується в Аризоні, Мічигані, Міннесоті, Нью-Гемпширі, Пенсильванії та Вісконсині. В Аризоні партія має отримати більшість 37 проти 23 місць у нижній палаті та 20 проти 10 — у верхній, порушивши понад 60-річне домінування Республіканської партії в капітолії штату.

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У Мічигані демократи здобули більшість у Палаті представників штату та зберегли контроль над Сенатом. У Міннесоті вони порушили баланс 67 на 67 місць у нижній палаті, зберігши більшість у Сенаті штату.

Зміни в Нью-Гемпширі, Пенсильванії та Вісконсині

У Нью-Гемпширі демократи, за очікуваннями, переберуть контроль над обома палатами законодавчого органу, хоча губернаторкою штату залишилася республіканка Келлі Айотт. У Пенсильванії демократи відібрали Сенат штату в республіканців і втримали нижню палату. У Вісконсині обидві палати законодавчого органу також мають перейти під контроль демократів.

За даними видання, демократи можуть одночасно контролювати посаду губернатора та законодавчий орган у 22 штатах. У такому разі, за оцінкою Axios, у штатах із демократичним контролем виконавчої та законодавчої влади житимуть 53% населення США.

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