Група демократів Сенату США закликала Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) відкликати вимогу до платформ ринків прогнозів припинити геоблокування користувачів в окремих штатах і на територіях племен. Законодавці вважають, що така позиція регулятора суперечить чинним судовим рішенням, повідомляє CoinDesk.

Суперечка щодо геоблокування

Раніше CFTC повідомила регульованим нею платформам, що обмеження роботи у конкретних штатах суперечить федеральному законодавству про деривативи. Регулятор вимагав упродовж 30 днів скасувати обмеження або пояснити, чому це неможливо.

Сенатори наголосили, що суди вже зобов’язували операторів припинити пропонувати окремі контракти у Мічигані, Неваді та штаті Вашингтон, а також на землях двох племен у Каліфорнії. Ці рішення передбачали геоблокування, оскільки суди визнали, що місцеві закони про азартні ігри дозволяють відповідним юрисдикціям вводити такі заборони.

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Позиція CFTC та судові справи

Платформи Kalshi, Polymarket та інші працюють як визначені контрактні ринки під наглядом CFTC. Голова комісії Майк Селіг стверджує, що федеральне регулювання таких ринків має пріоритет над діями штатів, які намагаються застосовувати до компаній обмеження, пов’язані з гральним законодавством. Він заявляв, що ринки деривативів повинні діяти за єдиними правилами в національному масштабі.

Водночас кілька федеральних апеляційних судів підтримали позицію штатів у спорах із CFTC. Сенатори закликали комісію призупинити свою вимогу до завершення судових процесів, зазначивши, що розбіжності у рішеннях федеральних судів можуть зрештою розглядатися Верховним судом США.

Серед останніх спорів — справа в Луїзіані, де суд дозволив посадовцям штату заборонити торгівлю контрактами на події. Тимчасова судова заборона стосувалася Kalshi, Polymarket, Robinhood, Coinbase, Gemini, Crypto.com та інших компаній. CFTC подала позов, щоб зупинити її дію, а Crypto.com та інші компанії намагалися долучитися до справи на боці регулятора.

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