Демократи США готують нагляд за ICE після перемоги в Конгресі — Cyprus Mail

У США демократи, які наступного року контролюватимуть обидві палати Конгресу, планують посилити нагляд за імміграційною політикою президента Дональда Трампа. Вони мають намір перевіряти діяльність Міністерства внутрішньої безпеки США та Імміграційної і митної служби США (ICE), а також підтримувати ініціативи щодо розширення шляхів до легального статусу для мігрантів, повідомляє Cyprus Mail.

Співробітники Палати представників і Сенату повідомили Reuters, що очікують вето президента на законопроєкти, спрямовані на обмеження імміграційного контролю або розширення можливостей для отримання права на проживання й громадянства. Водночас демократи матимуть ширші можливості для контролю за роботою виконавчої влади.

Розслідування діяльності DHS

За словами співробітників Конгресу, демократи вже визначили напрями можливих розслідувань у Міністерстві внутрішньої безпеки, до структури якого входить ICE. Серед них — умови утримання в центрах для мігрантів, випадки застосування федеральними агентами сили зі смертельними наслідками та депортація венесуельців до великої в’язниці в Сальвадорі у 2025 році.

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Майбутній голова комітету Палати представників із внутрішньої безпеки Бенні Томпсон заявив Reuters, що демократи розслідуватимуть, за його словами, можливе використання адміністрацією DHS проти американців та її імміграційну політику. Партія також прагне домогтися більшої прозорості щодо витрачання відомством понад 100 млрд доларів, виділених Конгресом із минулого року.

Законодавчі ініціативи

Поміркований демократ від Техасу Генрі Куельяр повідомив, що обговорював із представниками адміністрації Трампа зосередження депортаційних заходів на людях, які скоїли злочини. Демократ Джош Готгаймер зі штату Нью-Джерсі, зі свого боку, наголосив на потребі додаткового навчання агентів ICE, використання натільних камер, чіткої ідентифікації та координації з правоохоронцями штатів і місцевою поліцією.

Колишній співробітник Сенату Хосе Парра припустив, що після виборів більше шансів можуть отримати Dignity Act і Dream and Promise Act. Перший законопроєкт передбачає шлях до легального проживання для працівників, посилення безпеки кордону та реформу візових програм. Другий має відкрити шлях до громадянства для людей, які прибули до США в дитинстві. Сенатор Рубен Гальєго заявив, що демократи вже обговорюють просування законопроєкту щодо таких мігрантів до кінця 2026 року.

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