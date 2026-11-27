У США демократи в Конгресі працюють над ініціативою щодо припинення фінансування американської війни з Іраном. Сенаторки Кірстен Джиллібранд, Теммі Дакворт та Елізабет Воррен повідомили про намір запропонувати поправку до законопроєктів про асигнування, яка заблокує виділення коштів на цей конфлікт.

Як повідомляє The Hill, демократи ще не узгодили спільної позиції щодо подальших дій. Сенатор Тім Кейн заявив, що партія працює над консенсусом і планує визначитися найближчим часом.

Бюджетний дедлайн

Конгрес має до 11 грудня ухвалити рішення про фінансування федерального уряду. Частина демократів розглядає цей дедлайн як можливість обмежити видатки на наступальні операції проти Ірану ще до того, як партія здобуде більшість у Палаті представників і Сенаті в січні.

Членкиня Палати представників Роза Делауро заявила, що демократи прагнуть припинити фінансування війни, однак обговорюють механізм такого кроку. Вона допустила ухвалення повнорічних бюджетів за менш спірними напрямами та короткострокового рішення щодо військових витрат.

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Подальша стратегія демократів може залежати від виборів керівника сенатської фракції, запланованих на 1 грудня. За посаду змагаються Чак Шумер і Кріс Ван Голлен. Ван Голлен закликав не виділяти на війну більше коштів, тоді як позиція Шумера щодо фінансування конфлікту, за даними видання, лишається незрозумілою.

Оборона військових і дипломатія

Одним із головних завдань для демократів буде відокремити витрати на захист американських військових та союзників від коштів, які адміністрація могла б використати для наступальних операцій. Представник Center for American Progress Деміан Мерфі зазначив, що формулювання бюджетної норми має не залишити адміністрації можливостей для обходу обмежень.

Член Палати представників Ро Ханна вважає, що припинення фінансування війни може підштовхнути президента Дональда Трампа до переговорів із Тегераном. Сенаторка Джекі Розен також заявила про необхідність дипломатичного врегулювання та консультацій адміністрації з Конгресом.

Напруження в Ормузькій протоці

The Hill пише, що конфлікт супроводжується атаками на танкери в Ормузькій протоці та обмеженими ударами Ірану по американських військових об’єктах у Перській затоці. За заявою ВМС Корпусу вартових ісламської революції, яку поширили іранські державні медіа, 26 листопада два нафтові танкери підірвалися на морських мінах у протоці, що спричинило вибухи та пожежі. У ВМС КВІР заявили, що танкери намагалися скористатися маршрутом поза іранським контролем.

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