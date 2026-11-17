Демократи в Конгресі США готують кілька розслідувань угоди адміністрації президента Дональда Трампа щодо видобутку нафти у Венесуелі. Вони також планують викликати посадовців адміністрації для надання свідчень, повідомляє OilPrice.

Умови нафтової угоди

Угода, укладена в серпні, передбачає надання компанії North American Blue Energy Partners, або NABEP, 100-річних концесій на 17 венесуельських нафтових родовищ. Їхні запаси оцінюють у 65 млрд барелів. У джерелі NABEP названа компанією Алехандро Бетанкура.

За умовами домовленості Вашингтон отримує 35% акцій NABEP, а також право купувати 20% видобутої компанією нафти за собівартістю. Заявлені 100 млрд доларів є планом інвестицій NABEP, а не зобов’язанням витратити кошти американських платників податків.

Питання Конгресу

Демократи, які здобули контроль над обома палатами Конгресу на проміжних виборах, мають намір з’ясувати, чому для угоди обрали саме NABEP, що США віддали в обмін на частку в компанії та як управлятимуть доходами від венесуельської нафти. Представник Роберт Гарсія, який, як очікується, наступного року очолить комітет Палати представників з нагляду, заявив Bloomberg: «Ми хочемо піти туди й з’ясувати, що саме сталося».

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Розслідування готує також комітет Сенату США зі збройних сил та ще кілька комітетів. Сенатор Джек Рід поставив питання, чи було прагнення отримати венесуельську нафту однією з головних причин американської військової операції, яка, за повідомленням OilPrice, призвела до усунення Ніколаса Мадуро в січні.

Окремо конгресмени ставлять під сумнів юридичні повноваження Пентагону отримати частку в NABEP через Управління стратегічного капіталу. Після початку роботи нового складу Конгресу в січні демократи матимуть повноваження вимагати документи та свідчення за повістками.

Оцінки видобутку

Аналітична компанія Rystad Energy вважає, що посилення контролю з боку Конгресу може відкласти до періоду після 2040 року проєкти, потенційний видобуток на яких становить близько 500 тис. барелів на добу. Водночас компанія прогнозує, що найближче відновлення нафтовидобутку Венесуели суттєво не постраждає: обсяги можуть зрости з 1,2 млн барелів на добу в жовтні до приблизно 1,5 млн барелів на добу у 2028 році.

Білий дім заявив, що угода має посилити енергетичну безпеку США та знизити ціни на бензин. NABEP зі свого боку повідомила, що державна частка не коштувала платникам податків нічого, а сама компанія не отримувала фінансування від уряду США.

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