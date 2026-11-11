Демократи США готують розслідування тиску на розвідку — Jerusalem Post

Демократи в Палаті представників США, які після проміжних виборів контролюватимуть ключові комітети Конгресу, готують розслідування щодо ймовірної політизації та скорочення персоналу американських розвідувальних служб за адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Конгресмен-демократ від Коннектикуту Джим Гаймс, який у січні має очолити Комітет Палати представників з питань розвідки, заявив Reuters, що є ознаки небажання аналітиків готувати матеріали на теми, які вони можуть вважати суперечливими. За його словами, в аналітичній спільноті також знизився моральний стан через тиск.

Перевірка звільнень і тиску

Гаймс сказав, що одним із напрямів розслідування стануть, за його визначенням, звільнення у відповідь на позиції співробітників, які суперечили бажаним для президента висновкам. Він не уточнив, якою буде процедура майбутніх перевірок.

За даними видання, упродовж перших двох років другого терміну Трампа контрольований республіканцями Конгрес приділяв небагато уваги стану розвідувальної спільноти. У цей період адміністрація звільнила або змусила залишити посади сотні співробітників, а також порушувала підготовку аналітичних матеріалів із низки питань, зокрема щодо Ірану.

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Скорочення у розвідувальних відомствах

Колишня директорка Національної розвідки Тулсі Ґаббард торік скоротила штат свого відомства приблизно на 40%. Директор ЦРУ Джон Реткліфф публічно заявляв про намір зменшити штат більш ніж на тисячу посад протягом кількох років. Обидва посадовці пропонували програми відкладеного звільнення зі збереженням виплат і пільг для працівників, які вирішили піти.

Скорочення також торкнулися досвідчених аналітиків і посадовців, зокрема в Національній розвідувальній раді, що працює під наглядом Офісу директора Національної розвідки. Щонайменше двоє звільнених аналітиків брали участь в оцінці, яка суперечила офіційній політиці Білого дому щодо Венесуели.

Гаймс додав, що ознайомився з обов’язковим опитуванням розвідувальної спільноти за 2025 рік, яке, за його словами, засвідчило відчутний політичний тиск на працівників. Комітет також має перевірити зв’язки адміністрації з оборонними та розвідувальними підрядниками, а також таємні операції США за кордоном.

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