Демократи США готують законодавчі обмеження тарифів Трампа — The Hill

У США демократи, які здобули більшість в обох палатах Конгресу після проміжних виборів, готуються протидіяти тарифам президента Дональда Трампа через законодавство. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що ці мита збільшили витрати пересічних американців на тисячі доларів. Про це повідомляє The Hill.

Які варіанти розглядають

Старша економістка Tax Foundation Еріка Йорк припустила, що законодавці можуть обрати вузький підхід — скасувати окремі тарифи, запроваджені президентом. Інший варіант передбачає ширші зміни: повернути Конгресу повноваження щодо таких тарифів і обмежити право президента запроваджувати їх на підставі відповідних норм законодавства.

Юрист із міжнародної торгівлі Арун Венкатараман вважає, що демократи можуть зібрати більше підтримки для скасування конкретних тарифів, а не для масштабного перегляду торговельного законодавства США. За його словами, точковий підхід може допомогти залучити голоси республіканців.

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Вето президента та позиція Білого дому

Трамп наголосив, що має право вето. Щоб подолати президентське вето, Конгресу необхідна підтримка двох третин членів обох палат, тобто демократам доведеться заручитися голосами республіканців. Водночас кілька республіканців, які критикували тарифи, зокрема сенатори Сьюзен Коллінз і Том Тілліс та член Палати представників Дон Бейкон, залишають Конгрес.

Трамп застосовував тарифи, зокрема, на підставі розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року та розділу 338 Митного закону 1930 року. У лютому Верховний суд США скасував мита, які президент запровадив торік відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Розділ 232 дозволяє обкладати імпорт митами з міркувань національної безпеки, а розділ 338 — після встановлення дискримінаційної торговельної практики іншої країни.

За даними Tax Foundation, станом на серпень тарифи Трампа в середньому додали 820 доларів до витрат домогосподарства у США. Білий дім заявив, що тарифи та податкові скорочення адміністрації сприяють поверненню виробництв до країни, а також повідомив про майже 20 укладених торговельних угод і трильйони доларів виробничих інвестицій.

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