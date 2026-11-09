Демократи США готують законопроєкти щодо ШІ — The Express Tribune

Демократи США планують після переходу контролю над Конгресом у січні внести низку законопроєктів щодо систем штучного інтелекту та розвитку дата-центрів. Ініціативи можуть передбачати захист споживачів від зростання вартості електроенергії, пов’язаного з розширенням дата-центрів, незалежне тестування передових моделей ШІ та уточнення відповідальності компаній за шкоду від їхніх продуктів, повідомляє The Express Tribune.

Перевірка моделей і відповідальність компаній

Сенатор-демократ від Нью-Йорка Чак Шумер, який, як очікується, стане лідером більшості, назвав захист споживачів від вищих витрат на електроенергію через швидке розширення дата-центрів одним зі своїх пріоритетів на наступний рік.

Членкиня Палати представників Лорі Трахан має намір просувати законодавство, яке вимагатиме від незалежних експертів оцінювати провідні моделі ШІ за стандартами безпеки. За словами її заступника керівника апарату Френсіса Грубара, Трахан також працюватиме над нормами, що чіткіше визначатимуть відповідальність компаній, якщо системи ШІ завдають шкоди.

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Конгресвумен Зої Лофґрен, яка прагне очолити Комітет Палати представників з науки, заявила, що демократи зосередяться на відповідальному регулюванні ШІ та підтримці інновацій. Демократ від Мічигану Абдул Ель-Сайєд, який здобув місце в Сенаті, під час кампанії виступав за створення незалежного органу нагляду за ШІ з повноваженнями контролювати технологічні компанії.

Нагляд за технологічними компаніями

За словами демократів та представників громадських організацій, контроль над комітетами Конгресу може надати партії платформу для просування пропозицій, виклику представників індустрії для свідчень і посилення підтримки регулювання у разі реальної шкоди від систем ШІ. Голова Прогресивної групи Конгресу, демократ від Техасу Грег Касар, уже заявив, що керівників компаній у сфері ШІ варто викликати для надання свідчень під присягою.

У жовтні Лофґрен та інші лідери демократичних комітетів Палати представників попросили OpenAI, Anthropic, Meta, Google та SpaceX докладно описати свої практики безпеки й повідомити про випадки, коли їхні інструменти ШІ діяли не так, як передбачали розробники. Водночас ухвалення нових норм може бути складним за президента США Дональда Трампа, який неодноразово відкидав заклики запровадити обов’язкові правила для технології.

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