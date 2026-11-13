Демократи США гуртуються навколо плану розширити Medicare — STAT News

У США демократи гуртуються навколо плану розширити доступ американців до програми Medicare, повідомляє STAT News. Ініціатива, яку називають Medicare for More, передбачає надання Medicare більшій кількості людей, а можливо — всім американцям.

Спільна платформа для партії

За даними видання, ця пропозиція стає консенсусною політикою для різних крил Демократичної партії. Її розглядають на тлі тиску на партію щодо швидкого зниження вартості життя та підвищення доступності медичної допомоги.

Medicare for More може допомогти уникнути розбіжностей між поміркованим і ліберальним крилами демократів у питаннях охорони здоров’я.

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Страхування для молоді

Серед демократів також набирає підтримки пропозиція Medikids. Вона передбачає безоплатне медичне страхування для всіх людей від народження до досягнення 26-річного віку.

За даними STAT News, обидві ініціативи розглядають у межах порядку денного демократів щодо доступності медичної допомоги.

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