Демократи США не мають згоди щодо третього імпічменту Трампа — The Independent

Демократи США, які в січні переберуть контроль над Палатою представників, не мають спільної позиції щодо можливої третьої процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Частина законодавців допускає початок розслідувань, однак інші застерігають, що поспішний процес може мобілізувати прихильників президента та обернутися проти партії.

Політичні ризики

Як повідомляє The Independent із посиланням на Politico, видання опитало 14 демократів із різних ідеологічних крил партії. Законодавці по-різному оцінюють перспективу імпічменту впродовж наступних двох років.

Демократ Джеймі Раскін, який, як очікується, очолить профільний комітет Палати представників, вважає, що Трамп може використати кампанію за імпічмент для мобілізації своєї бази MAGA. Сам Трамп після поразки республіканців на проміжних виборах заявив журналістам, що вітав би третю спробу імпічменту та назвав би її безпідставною.

Демократи звинувачували президента в низці можливих зловживань під час його другого терміну, зокрема в особистому збагаченні, прийнятті іноземних подарунків, помилуваннях в обмін на винагороду та використанні влади проти опонентів. Водночас у партії немає домовленості ані щодо конкретних статей можливого імпічменту, ані щодо того, з якого розслідування слід починати.

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Голосування в Сенаті

Ще однією перешкодою є співвідношення голосів у Сенаті США. Для засудження президента там необхідна підтримка 67 сенаторів. За даними матеріалу, 56 демократам у верхній палаті Конгресу для цього знадобляться голоси щонайменше 11 республіканців.

Конгресвумен Зої Лофгрен, яка брала участь у попередніх процедурах імпічменту Трампа, наголосила на потребі враховувати перспективу засудження в Сенаті. Її колега Грегорі Мікс виступив проти імпічменту, порівнявши ситуацію з рішенням прокурора не висувати обвинувачення без очікування обвинувального вироку.

Позиція керівництва

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс публічно не підтримав жодного конкретного сценарію. Він заявив, що жоден член демократичної фракції не звертався до нього з питанням імпічменту, а фракція зосереджена на економічній доступності та підзвітності влади. Водночас Джеффріс сказав, що демократи не виключають жодного варіанта.

Деякі представники партії закликають не відкладати дії. Рашида Тлаїб заявила, що ставлення до імпічменту як до відволікання уваги створює небезпечний прецедент, а Сухас Субраманьям сказав, що демократи мають діяти навіть за несприятливих політичних наслідків.

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