Демократи США не ставлять на порядок денний третій імпічмент Трампа — The Guardian

Демократична партія США, яка здобула більшість у Конгресі за підсумками проміжних виборів, наразі не ставить на порядок денний третю процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Натомість демократи мають намір просувати законодавчі ініціативи щодо вартості життя, медичного страхування, тарифів і боротьби з корупцією, а також посилити нагляд за адміністрацією президента.

Як повідомляє The Guardian, майбутній спікер Палати представників Гакім Джефріс заявив, що жоден член демократичної фракції не говорив із ним про імпічмент. За його словами, партія зосереджена на доступності життя та підзвітності влади.

Пріоритети нової більшості

Джефріс назвав серед пріоритетів поновлення податкових пільг для страхових планів за програмою Affordable Care Act, скасування торішніх скорочень програми Medicaid, законодавчі кроки для скасування тарифів Трампа та припинення конфлікту з Іраном.

Очікуваний лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що порядок денний партії ґрунтуватиметься на трьох обіцянках: знизити витрати, зробити роботу уряду ефективнішою для громадян і боротися з корупцією. Голова Прогресивного кокусу Конгресу Грег Казар також запропонував регулярно виносити на голосування законопроєкти про заборону завищення цін, Super PAC та торгівлі акціями законодавцями.

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Розслідування та обмеження

Демократи, які очолять комітети Палати представників, зможуть видавати судові повістки. Роберт Гарсія, який, як очікується, очолить комітет з нагляду, заявив про можливі розслідування тверджень щодо корупції в контрактах Міністерства внутрішньої безпеки, торгівлі акціями членами Конгресу, отримання корпораціями надприбутків та оприлюднення урядом матеріалів у справі Джеффрі Епштейна.

Джеймі Раскін, який, імовірно, очолить юридичний комітет Палати представників, раніше надіслав понад 200 запитів про інформацію до адміністрації Трампа та інших адресатів. Після переходу контролю над комітетами до демократів такі запити зможуть підкріплюватися судовими повістками.

Водночас можливості демократів обмежені правом президента на вето та правилом філібастеру в Сенаті, яке потребує 60 голосів для просування більшості законопроєктів. Підрахунок голосів у двох сенатських перегонах ще триває; у разі перемоги кандидатів демократів їхня коаліція матиме 56 місць у верхній палаті.

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