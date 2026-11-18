Демократи Палати представників США обрали конгресмена від Каліфорнії Теда Лью головою своєї фракції в наступному складі Конгресу. Голосування відбулося 18 листопада без альтернативних кандидатів: Лью затвердили акламацією, повідомляє The Hill.

Четвертий за рангом демократ

Посада голови фракції робить Лью четвертим за рангом демократом у Палаті представників. Його обрання стало першим етапом виборів керівництва демократів, оскільки саме голова фракції веде інші внутрішньопартійні голосування, заплановані на середу та четвер.

За даними видання, інші провідні демократи також балотуються без суперників. Лідер демократичної меншості Гакім Джеффріс, як очікується, стане спікером Палати представників у наступному Конгресі. Демократична організаторка голосувань Кетрін Кларк має перейти на посаду лідера більшості, а нинішній голова фракції Піт Агілар — замінити її на посаді організатора голосувань.

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Досвід роботи з регулюванням ШІ

Лью — ветеран Повітряних сил США, який із 2023 року обіймає посаду заступника голови фракції. Разом з Агіларом він брав участь у формуванні комунікаційної стратегії демократів під час проміжних виборів.

Конгресмен також був одним із ключових учасників дискусій у Конгресі щодо штучного інтелекту. Цього місяця він заявив, що продовжить роботу над законодавством для регулювання індустрії ШІ в наступному Конгресі. За його словами, новій фракції ще потрібно сформувати комітети та провести законодавство. Лью також є найвищим за рангом американцем азійського походження в історії нижньої палати Конгресу.

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