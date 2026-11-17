У США демократи, які після проміжних виборів здобули сильну більшість у Палаті представників і Сенаті, планують посилити нагляд за імміграційною політикою адміністрації президента Дональда Трампа та діяльністю Служби імміграційного і митного контролю США (ICE). Про це повідомляє The Guardian.

Нові демократичні голови комітетів Конгресу зможуть видавати повістки та проводити публічні слухання. За даними видання, законодавці планують викликати для свідчень міністра внутрішньої безпеки Марквейна Малліна, керівника апарату Білого дому Стівена Міллера, відповідального за питання кордону Тома Гомана та колишнього командувача прикордонного патруля Грегорі Бовіно.

Розслідування та обмеження

Демократи також можуть провести слухання в містах, де хочуть представити докази можливих порушень з боку працівників відомств, а також продовжити візити до центрів утримання ICE. Представник Міссісіпі Бенні Томпсон, який, імовірно, очолить комітет Палати представників із внутрішньої безпеки, заявив про необхідність обмежити діяльність ICE через, за його словами, незаконні та неконтрольовані дії відомства.

Перші законодавчі пропозиції демократів є стриманішими: вони передбачають заборону масок для працівників ICE та обов’язкове використання нагрудних камер під час роботи. Частина демократів виступає за ліквідацію ICE, однак The Guardian вважає такий сценарій малоймовірним через розбіжності між прогресивним і поміркованим крилами партії.

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Перешкоди для законів і зміни у штатах

Навіть за контролю над обома палатами Конгресу демократи зіткнуться з можливим президентським вето та процедурою філібастеру в Сенаті, для подолання якої потрібно щонайменше 60 голосів. Серед можливих законодавчих кроків видання називає скорочення або утримання частини фінансування ICE, обмеження роботи центрів утримання та відновлення тимчасового захищеного статусу для окремих груп мігрантів.

Адміністрація Трампа припинила дію тимчасового захищеного статусу приблизно для мільйона людей із понад десятка національностей, зокрема гаїтян та афганців. Законодавці також можуть спробувати погодити шлях до набуття громадянства для мігрантів, які прибули до США в дитинстві та відомі як Dreamers.

На рівні штатів і міст демократи можуть обмежити співпрацю місцевої поліції з ICE та приєднуватися до судових позовів проти політики федеральної влади. У Техасі демократи, за даними The Guardian, здобули місце в Сенаті США, посади губернатора й генерального прокурора, а також контроль над Палатою представників штату.

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