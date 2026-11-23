У США Демократичний національний комітет планує провести 12 президентських дебатів у межах праймеріз перед виборами 2028 року. Перші дебати заплановані на червень 2027 року, повідомляє The Hill.

Графік дебатів

За планом комітету, п’ять дебатів відбудуться у 2027 році, а ще сім — у 2028-му, у рік президентських виборів. Після дебатів у червні 2027 року наступні мають провести в липні. Завершальні дебати циклу заплановані на березень 2028 року.

У Демократичному національному комітеті зазначили, що залишають за собою право коригувати графік за потреби. Місця проведення та медіапартнерів перших двох дебатів мають оголосити у січні 2027 року. Якщо кандидатів буде багато, ранні дебати можуть проводити протягом двох поспіль вечорів.

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Умови для кандидатів

Плануванням дебатів керуватимуть старша радниця Демократичного національного комітету з дебатів Міньйон Мур і виконавчий директор комітету Роджер Лау. До команди також увійдуть радники та працівники, які брали участь у попередніх президентських кампаніях демократів.

Кандидати зможуть отримати право на участь за критеріями, подібними до тих, які застосовували у виборчому циклі 2020 року, зокрема за результатами опитувань і рівнем збору коштів від низових донорів. Точні вимоги для дебатів у червні та липні 2027 року обіцяють оприлюднити в січні.

Учасники також повинні будуть підписати й дотримуватися зобов’язання щодо чесної кампанії, зокрема засудити витрати «темних грошей» під час праймеріз. Демократи планують залучати до дебатів інфлюенсерів і авторів контенту, щоб збільшити аудиторію трансляцій.

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