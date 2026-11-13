Демократи США планують заборонити членам Конгресу торгувати акціями — The Independent

Демократи у США, які готуються перебрати контроль над Конгресом у 2027 році, планують винести на перші тижні нової сесії заборону членам Конгресу торгувати окремими акціями. Серед інших заявлених пріоритетів — реагування на зростання споживчих витрат, доступність медичної допомоги та завершення війни в Ірані, повідомляє The Independent.

Заборона торгівлі акціями

Сенатор-демократ від Гаваїв Браян Шац заявив, що заборона торгівлі акціями для членів Конгресу належить до ключових планів партії на початок січня. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, якого очікують на посаді наступного спікера палати, також назвав це одним зі своїх головних завдань.

Торгівля законодавцями окремими акціями давно викликає обурення виборців обох партій. Критики вказують, що члени Конгресу беруть участь у підготовці політичних рішень, здатних впливати на ринкову вартість компаній.

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Пошук підтримки республіканців

Демократи розраховують залучити республіканців до підтримки окремих ініціатив. Сенатор-республіканець від Міссурі Джош Гоулі заявив, що підтримує заборону торгівлі акціями для законодавців, підвищення федеральної мінімальної зарплати та відновлення фінансування сільських лікарень. За його словами, законопроєкт про обмеження торгівлі вже перебуває на розгляді Сенату.

Шац також назвав серед пріоритетів відновлення фінансування Medicaid — федеральної програми медичного забезпечення для американців із низькими доходами та людей з інвалідністю. Сенатор-демократ від Джорджії Рафаель Ворнок, який балотуватиметься на переобрання у 2028 році, додав до переліку завершення війни в Ірані, скасування тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом, і поновлення медичних субсидій, строк дії яких завершився.

За прогнозами, демократи матимуть щонайменше 255 місць у Палаті представників проти 169 у республіканців, а в Сенаті — щонайменше 55 місць проти 44. Остаточні результати підрахунку в Алясці можуть додати демократам ще одне місце в Сенаті. Для ухвалення більшості законів у Сенаті необхідно подолати процедурний бар’єр у 60 голосів, тому демократам знадобиться підтримка щонайменше чотирьох республіканців.

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