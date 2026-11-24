Група приблизно з двох десятків демократів Палати представників США висловила серйозне занепокоєння національним розгортанням нового інструменту на основі штучного інтелекту для допомоги авіадиспетчерам. Федеральне управління цивільної авіації США розгорнуло систему по всій країні 10 листопада.

Питання щодо перевірки

Як повідомляє Channel NewsAsia, демократів очолив член Палати представників Рік Ларсен — старший демократ у Комітеті Палати представників з питань транспорту. Законодавці назвали розширення системи раптовим і заявили, що вона значною мірою не пройшла перевірки.

У листі до FAA вони зазначили, що не отримали змістовної інформації, яка б підтверджувала належну валідацію системи перед її впровадженням у масштабах країни. Законодавці надіслали відомству перелік запитань і попросили надати відповіді до 30 листопада.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Використання у Вашингтоні

У вересні FAA почало застосовувати програмну ШІ-систему в районі Вашингтона. Вона використовує прогнозну аналітику, щоб поліпшити управління польотами.

Відомство уклало з компанією Air Space Intelligence 12-річний контракт вартістю 875 мільйонів доларів.

Читай нас у